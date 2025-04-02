تطور مفاجئ بشأن أزمة تمديد عقد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات أزمة تمديد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول مع الريدز.



وينتهي عقد صلاح في نهاية الموسم الجاري مع ليفربول ويحق له الرحيل مجانا.



ووفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي "سانتي أوانا"، فإن المعلومات تشير إلى أن صلاح قريب للغاية من توقيع عقد لمدة عامين، وهو ما سيبقيه مع الريدز.



وأوضح أنه ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن الراتب، لكن المصري على وشك الحصول على ما كان يريده منذ عدة أشهر.

تمديد عقد صلاح



واختتم: " الاتفاق الكامل على وشك الاكتمال، حيث يجري العمل على بعض التفاصيل.. ليفربول الآن واثق من نفسه".