تطعيمات وقائية للاعبي الأهلي استعدادًا للسفر إلى موريتانيا

قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح اللاعبين تطعيمات وقائية، استعدادًا للسفر إلى موريتانيا يوم السبت القادم، لخوض مباراة الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وقام الجهاز الطبي عقب المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش، بمنح اللاعبين جرعات التطعيمات الوقائية، في إطار التجهيزات الخاصة بالسفر بشكل عام.
وواصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بشكل مناسب لخوض اللقاء.
كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد القاهرة الدولي.