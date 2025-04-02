تطعيمات وقائية للاعبي الأهلي استعدادًا للسفر إلى موريتانيا

قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح اللاعبين تطعيمات وقائية، استعدادًا للسفر إلى موريتانيا يوم السبت ‏القادم، لخوض مباراة الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.‏

وقام الجهاز الطبي عقب المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش، بمنح اللاعبين جرعات التطعيمات الوقائية، في ‏إطار التجهيزات الخاصة بالسفر بشكل عام.‏

وواصل الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع ‏بشكل مناسب لخوض اللقاء.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني، في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على استاد ‏القاهرة الدولي.‏