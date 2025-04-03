أحمد مالك: والدي كان بطل ملاكمة.. والفورمة من الفراخ المشوية

كشف الفنان احمد مالك سبب الفورمة التى وصل لها خلال مسلسل ولاد الشمس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضى.

وتابع أحمد مالك خلال حواره مع برنامج :" معكم" المذاع عبر قناة "أون" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه وصل لتلك الفرومة خلال شهرين ونص فقط، معقبا:" كنت باكل فراخ مشوية بس".

وعن الملاكمة قال أحمد مالك أن والده كان بطل جمهورية سابق، وبسبب تعلم الملاكمة وكان يشارك فى بطولات فى محافظة القاهرة.

وزارة التضامن

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي التهنئة للشركة المتحدة وصناع مسلسل ولاد الشمس الذي يعد نموذجا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة في التنسيق والتعاون في الأمور الفنية والمهنية.

وأشادت الوزارة بالدعم المجتمعي للمسلسل والإشادة بصناعه حيث إنه يعبر عن صوت أبنائنا في دور الرعاية، وقدم في قالب درامي مشاكل حقيقية للأبناء ومواقف واقعية ربما سيظل تأثيرها ممتد لسنوات.

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تكريم لفريق عمل مسلسل "ولاد الشمس" الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم.