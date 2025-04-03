التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في حريق بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر اندلاع حريق في مزرعة مواشي بمنطقة الجبل الأصفر، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من داخل مزرعة للمواشى بالخصوص.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وبعد الفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مزرعة مواشي مكونة من طابق واحد، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة عليه وأسفر الحريق عن مصرع شخص، وجرى التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه.