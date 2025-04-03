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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يهدي ذوى الهمم رحلة ترفيهية إلى القاهرة لزيارة الأماكن السياحية

محافظ مطروح خلال لقاء زوى الهمم
محافظ مطروح خلال لقاء زوى الهمم
ايمن محمود

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  فريق الأطفال ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة مع إهدائهم العيدية و هدايا ألعاب العيد وسط فرحة الأطفال وأسرهم بحضور النائب رزق علوانى والنائب حسن ابو قديرة وأسامة المرسى مدير المكتبة .

كما أهدى محافظ مطروح رحلة ترفيهية للأطفال ذوى الهمم إلى مدينة القاهرة وزيارة الأماكن السياحية كالأهرامات وحديقة الحيوانات موجها لمحمد أنور مدير عام السياحة بالتيسير والتنسيق لزيارة المناطق وفقاً لبرنامج الرحلة المقررة لإدخال السعادة والفرحة على نفوسهم.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،،مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد و الدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز حيث تم من خلال إمكانيات الشبكة الوطنية بمركز السيطرة ومتابعة الحالة العامة بكل مدينة مع الساعات الأولى لاول أيام العيد وتوافر الأمن و الطمأنينة وانتهاء صلاة العيد دون أى عقبات

كما تواصل محافظ مطروح عبر. إمكانيات الشبكة الوطنية المؤمنة مع رؤساء المدن موجها التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والاطمئنان على توافر المواد البترولية والخبز و الاستعدادات بالحدائق العامة لاستقبال المواطنين وكذلك الاستعدادات والجاهزية بالمستشفيات ومحطات المياه وغيرها ،مشددأ على أهمية متابعة المتغيرات المكانية ومنع أى تعديات على أراضى الدولة وإزالتها في المهد وكذلك تكثيف جهود النظافة بجميع المدن ومتابعة اتصالات وشكاوى المواطنين أول بأول والرد عليها

كما كرم محافظ مطروح عدد من العاملين بمركز السيطرة لجهودهم في أعمال المتابعة والرصد الميدانى للأحداث المختلفة التى مرت بها المحافظة ومتابعة الأحداث علي مدار الساعة.

كما حرص محافظ مطروح على زيارة المرضى وتقديم التهنئة لهم وذلك بمستشفى الأطفال يرافقه المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور حازم مباشر وكيل مديرية الصحة بمطروح، والدكتورة هالة عبد الله مدير مستشفى الأطفال ،حيث قدم محافظ مطروح التهنئة لامهات الأطفال المرضى متمنيا لهم الشفاء العاجل،

كما وجه محافظ مطروح التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض والعاملين خلال إجازة العيد، مع أهدائهم هدايا كعك العيد, مشيدا بدورهم الانسانى في رعاية الأطفال المرضى والتخفيف عنهم .

كما أهدى محافظ مطروح بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كعك العيد للأطباء والتمريص العاملين بمستشفى مطروح العام.

مؤكدا على أهمية استمرار الجاهزية والاستعدادات بجميع مستشفيات مطروح لأى طارئ مع تواجد النوبيتحبات وتوافر المستلزمات والأدوية الطبية.


 

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