قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة دفع فواتير الكهرباء والإنترنت والمياه والغاز عبر إنستاباي InstaPay
يخدع الناس بالصور.. ضبط شخص يدعى بيع الأسلحة البيضاء على الفيس
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-4-2025
الركاب نطقوا الشهادة.. محمد رضوان يروي مشهدا مرعبا حدث في طائرة لبنان| فيديو
أكرم حسني: أحمد عبد الوهاب كان بيرقص في الكابتن مثل البطاريق
حمزة علاء يرد على شائعات التمرد ورفض التجديد مع الأهلى.. ماذا قال؟
أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025
سيد عبد الحفيظ يهاجم قرار خصم النقاط : مفيش جهة بتقول الحقيقة
رسوم ترامب الجمركية .. خبير يوضح تأثير القرار على الإقتصاد المصري ؟
وسط إقبال كبير .. أسعار تذاكر مسرحية سجن النسا
هل يجب صيام الست من شوال بشكل متواصل؟.. اعرف آراء الفقهاء
ميتسوبيشي إكليبس كروس أعلى فئة كسر زيرو .. بهذا السعر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025.. استمتع بلحظات الراحة

برج السرطان
برج السرطان
أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025، اليوم سيكون مليئًا بالتحديات والفرص، ولكن عليك أن توازن بين العمل والاسترخاء.

برج السرطان حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025

برج السرطان تحتاج إلى الاستماع إلى مشاعرك الداخلية واتخاذ قراراتك بناءً على ما تشعر به.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

في العمل، ستواجه بعض التحديات التي تتطلب منك التركيز على التفاصيل. قد تحتاج إلى إعادة تقييم بعض الأمور والقيام ببعض التعديلات لضمان تحقيق النجاح. حافظ على تفاؤلك وإيجابيتك لتحقيق أهدافك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، سيكون يومك هادئًا نسبيًا. إذا كنت في علاقة، عليك أن تكون أكثر اهتمامًا بشريكك وأن تتجنب الخلافات. إذا كنت عازبًا، قد تجد نفسك مشغولًا ببعض الاهتمامات الشخصية، لكن فرص اللقاءات الجديدة قد تكون في الأفق.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

حالتك الصحية جيدة، ولكنك قد تشعر ببعض الإجهاد نتيجة الضغوط اليومية. حاول أن تخصص وقتًا لنفسك وأن تمارس بعض الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء مثل اليوغا أو المشي.

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

ستواجه تحديات في العمل تتطلب منك مزيدًا من الجهد والتركيز. عاطفيًا، ستحتاج إلى التعامل مع مشاعرك بحذر وعدم الاستسلام للتوترات. صحياً، احرص على الراحة والابتعاد عن الإرهاق.

مشاهير برج السرطان

هناك عدد من الشخصيات البارزة والشهيرة التي تنتمي إلى برج السرطان

وفاء عامر 

وفاء عامر (الفنانة الكبيرة)
شريف منير (الممثل المبدع)

توم هانكس (الممثل الشهير)

آنا هاثاوي (الممثلة الشهيرة)

ديا لوهان (المغنية والممثلة)

برج السرطان حظك اليوم حظك اليوم السبت برج السرطان حظك اليوم السبت 5 إبريل 2025 برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة مشاهير برج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذئاب

حالة طوارئ.. ذئاب تنتشر في أمريكا| ماذا يحدث؟

عامل السيرك

على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

ترامب وإيلون ماسك

ترامب يقيل إيلون ماسك.. أسباب رحيل أغنى رجل في العالم عن البيت الأبيض

معتاد الأجرام خلال 72 ساعة.. أمن بورسعيد يضبط المتهم قاتل مدرس الرياضيات

معتاد الإجرام .. أمن بورسعيد يضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس الرياضيات

أجواء شتوية

أجواء شتوية ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

زيادة اسعار البنزين

موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل

وزير التربية والتعليم

6 تنبيهات عاجلة لطلاب المدارس قبل ساعات من عودة الدراسة

ترشيحاتنا

وفاة زوجة نضال الشافعي

فارقت الحياة بعد والدتها بأيام قليلة.. السبب الحقيقي وراء وفاة زوجة نضال الشافعي

انجي شرف

إنجي شرف تعلن فسخ خطبتها: كل شيء قسمة ونصيب

محمود حميدة

مينفعش تسأليني السؤال دا.. سبب انفعال محمود حميدة على المذيعة إنجي علي

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025.. تقدم بخطوات ثابتة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الأسد حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025.. لا تخشى التغيير

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج السرطان حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025.. استمتع بلحظات الراحة

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج الثور حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025.. ثق بنفسك وقدراتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

المتهمين

بعد انتشار الفيديو .. القبض على 3 تجار مخدرات بشبرا الخيمة | صور

الاطفال

الداخلية تكشف ملابسات فيديو خرز الأطفال ببورسعيد

وفاة زوجة نضال الشافعي

فارقت الحياة بعد والدتها بأيام قليلة.. السبب الحقيقي وراء وفاة زوجة نضال الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد