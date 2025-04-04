قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا تهاجم البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال 24 ساعة
نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 100 مواطن من الضفة الغربية بينهم أطفال ونساء
عواصف رملية وترابية وأمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد
كيف تحمي نفسك من مضاعفات السكر؟.. هيئة الدواء توضح
مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك.. الإصابات والمشاركات الدولية تعرقل مفاوضات التجديد
البلشي يسجل فى كشوف حضور عمومية الصحفيين
التضامن تعلن موعد تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية
صيام الست من شوال بنيتين سنة وفرض.. هل يجوز شرعا؟
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. وسقوط أمطار على هذه المناطق
أول شركة أمريكية تغلق مصانعها بسبب رسوم ترامب الجمركية
تنويه هام| تعديل مؤقت في جدول الخط الثالث للمترو لمدة 48 ساعة.. اكتشف السبب
سكن لكل المصريين 7.. طرح 120 الف وحدة سكنية لتلك الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إصابة كورتوا ولونين.. من يحرس عرين ريال مدريد أمام فالنسيا؟

كورتوا ولونين
كورتوا ولونين
محمد السعيد

يعيش فريق ريال مدريد، أزمة قوية على مستوى حراسة المرمى في ظل إصابة الثنائي تيبو كورتوا وأندريه لونين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، غدًا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

من يحرس عرين ريال مدريد أمام فالنسيا؟

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الحارس الثالث فران جونزاليس هو الأقرب لحماية عرين ريال مدريد أمام فالنسيا.

وذكرت تقارير صحفية، أن كورتوا يعاني من إصابة عضلية منذ فترة التوقف الدولي، وكان مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي أشار إلى أن البلجيكي سيتعافى سريعًا، لكنه غاب عن المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد.

وأوضحت أن مشاركته أمام فالنسيا محل شك، بينما يعاني لونين من تمزق عضلي وقد تمتد مدة الغياب إلى 4 أسابيع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، متأخرًا بـ3 نقاط عن برشلونة متصدر الجدول.

بينما يأتي فالنسيا في المركز الخامس عشر في جدول الليجا برصيد 31 نقطة.

ريال مدريد كورتوا لونين فران جونزاليس فالنسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة نضال الشافعي

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

صورة أرشيفية

بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

مصرية جدعة .. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن

مصرية جدعة.. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن؟

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

حريق محطة مترو روض الفرج

المعاينة تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج

صلاة الجمعة

حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. أمين الفتوى يجيب

صورة أرشيفية

ترامب عن هبوط الأسواق بعد فرض الرسوم: مستعد لإجراء مفاوضات بشرط

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم 4-4-2025

ترشيحاتنا

كورتوا ولونين

بعد إصابة كورتوا ولونين.. من يحرس عرين ريال مدريد أمام فالنسيا؟

منتخب مصر للكرة النسائية

منتخب مصر للكرة النسائية يبدأ مشوار الاستعداد لأمم إفريقيا بوديتين أمام الأردن

الهلال والنصر

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

بالصور

تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية

هيونداي
هيونداي
هيونداي

جرجير ورمان.. اكتشف وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحنجرة

الحنجرة
الحنجرة
الحنجرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد