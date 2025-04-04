بعد إصابة كورتوا ولونين.. من يحرس عرين ريال مدريد أمام فالنسيا؟

يعيش فريق ريال مدريد، أزمة قوية على مستوى حراسة المرمى في ظل إصابة الثنائي تيبو كورتوا وأندريه لونين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، غدًا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

من يحرس عرين ريال مدريد أمام فالنسيا؟

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الحارس الثالث فران جونزاليس هو الأقرب لحماية عرين ريال مدريد أمام فالنسيا.

وذكرت تقارير صحفية، أن كورتوا يعاني من إصابة عضلية منذ فترة التوقف الدولي، وكان مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي أشار إلى أن البلجيكي سيتعافى سريعًا، لكنه غاب عن المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد.

وأوضحت أن مشاركته أمام فالنسيا محل شك، بينما يعاني لونين من تمزق عضلي وقد تمتد مدة الغياب إلى 4 أسابيع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، متأخرًا بـ3 نقاط عن برشلونة متصدر الجدول.

بينما يأتي فالنسيا في المركز الخامس عشر في جدول الليجا برصيد 31 نقطة.