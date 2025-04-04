بعد إصلاح العطل.. عودة ضخ مياه الشرب إلى أهالي مركز سمالوط بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عودة ضخ مياه الشرب إلى أهالي مركز ومدينة سمالوط، صباح اليوم، بصورة طبيعية، بعد إصلاح العطل المفاجئ الذي تعرض له خط طرد محطة مياة عرب الزينة على النيل بمدينة سمالوط.



وأشارت الشركة، في بيان لها، أن الشركة تمكنت من إصلاح العطل المفاجئ الذي تعرض له خط الطرد، وتمكنت اللجنة الفنية من الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياة مرة أخرى للمواطنين.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، قطع مياه الشرب بمركز سمالوط، نتيجة توقف محطة مياة عرب الزينة، لعطل مفاجئ في خط الطرد بالمحطة وجار إصلاحه.