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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه المنيا يتفقد المخازن الرئيسية ويشدد على توافر قطع الغيار

رئيس شركة مياه الشرب يتفقد المخازن
رئيس شركة مياه الشرب يتفقد المخازن
ايمن رياض

تفقد المهندس حسن يحيي حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، المخازن الرئيسية بالشركة، برفقة المحاسب محمود اسامه نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء محمد وفائي استشاري الأمن، واللواء محمد حسن مدير عام الأمن بالشركة، والمحاسب رامز أوميل مدير مخازن الشركة.

وشملت الزياره تفقد المخازن الرئيسية (توريدات -   الصرف الصحي - المعدات  - السيارات).

وأكد رئيس مجلس الاداره علي اهميه توافر الاصناف بصفة مستمره، وكذلك ربط الافرع بالمخازن الرئيسيه للتعرف علي النواقص وسرعة استكمالها.

ووجه يحيى، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمخزون الراكد طبقا اللوائح والقواعد، وبحث مدى إمكانية الاستفادة به للمعدات الموجودة حاليا.

كما وجه رئيس مجلس الإدارة مديري الفروع بالمراكز بالتعاون فيما بينهم وذلك فيما يخص توفير الأصناف وقطع الغيار المطلوبه  .

ومن جانبه اشار المحاسب محمود اسامه نائب رئيس مجلس الإدارة، انه يتم تفعيل البرنامج الآلي بالمخازن " الادفاك" بنظام web بكافة المخازن الرئيسية والفرعية للوقوف على ارصدة المخازن اولا بأول لكافة الأصناف.

المنيا مياة المخازن شركة

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