قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك .. دار الإفتاء ترد
طريقة عمل مثلجات لذيذة في المنزل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
مواساة على موسيقى أغنية.. هند صبري تعتذر بسبب نعي زوجة نضال الشافعي| تفاصيل
آخر تحديث لأسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة
ارتفاع حصيلة زلزال ميانمار المدمر إلى 3301 قتيل
النقابة العامة للنقل والمواصلات تدعم موقف مصر المدافع عن الشعب الفلسطيني
العوضي ضربني بجد.. ميرنا نور الدين تكشف كواليس مشاهد الأكشن في فهد البطل
ميليشيا الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة
"س وج".. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
أبو الغيط: أحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادى بحزب مستقبل وطن: إسرائيل تجر المنطقة إلى الانفجار

حسين داود، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن
حسين داود، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن

أدان المهندس حسين داود، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، الهجمات الإسرائيلية الوحشية على سوريا ولبنان، والعدوان المستمر على غزة، معتبرًا أن إسرائيل تخوض حربًا مفتوحة ضد شعوب المنطقة، غير آبهة بالنتائج الكارثية التي ستترتب على جرائمها.

قال حسين داود، في بيان له، إن غزة أصبحت عنوانًا للصمود وشاهدًا على وحشية الاحتلال، إلى دمشق التي تنزف تحت القصف، وبيروت التي تهتز تحت وطأة الغارات، تواصل إسرائيل سياسات التدمير، لتثبت مرة بعد أخرى أنها كيان لا يعيش إلا على الحروب والخراب والدمار.

وقال حسين داود :""إسرائيل تمارس جرائم حرب مكتملة الأركان، غير عابئة بالقوانين الدولية أو بقرارات الأمم المتحدة. كل قذيفة تسقط على غزة، كل صاروخ ينهال على سوريا، كل غارة تستهدف لبنان، ليست مجرد اعتداء عابر، بل هي دليل إضافي على أن الاحتلال هو التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط."

وتابع:"منذ عقود، وإسرائيل تعيش بمنطق القوة المطلقة، تعتدي دون حساب، تقتل دون مساءلة، تدمر دون عقاب، وكأنها فوق القانون، لكن التاريخ لا يرحم، وما يسطره الاحتلال اليوم بدماء الأبرياء سيظل شاهدًا على جرائمه."

واستنكر، الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، مؤكدًا أن هذا التصعيد الممنهج يعكس سياسة الاحتلال الرامية إلى إشعال فتيل الفوضى في الشرق الأوسط، وجرّ المنطقة إلى الانفجار وصراعات لا تنتهي.

وأكد حسين داود، أن إسرائيل لم تكن يومًا طرفًا يسعى إلى السلام، بل كانت ولا تزال مصدرًا للدمار في المنطقة، تغذي النزاعات، وتؤجج الصراعات، في محاولة لإعادة رسم الخريطة السياسية بما يخدم أطماعها.

وقال:"كل حرب تبدأها إسرائيل لا تنتهي عند حدودها، بل تمتد نارها إلى كل المنطقة، وتلقي بظلالها على استقرار الشرق الأوسط كله، هذه السياسة العدوانية لن تصنع لإسرائيل أمنًا، ولن تمنحها مستقبلًا، بل ستبقيها كيانًا منبوذًا، قائمًا على القوة الغاشمة، وعاجزًا عن العيش في سلام مع محيطه."

واختتم حسين داود بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه التصعيد الإسرائيلي المستمر، ووقف نزيف الدم الذي يتجدد مع كل طلعة جوية وكل صاروخ يطلقه الاحتلال.

حسين داود مستقبل وطن الهجمات الإسرائيلية سوريا لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد

سعر الريال السعودي

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

أسعار الدواجن

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

احمد زاهر

أحمد زاهر عن وفاة زوجة نضال الشافعي: مش مصدق والله

الغاوي

أحمد مكي يزيح العوضي من الصدارة.. تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس دونالد ترامب

استثناء مصري| ترامب يفرض رسوماً جمركية على الجميع.. ومصر الأقل بين دول العالم

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام النهارده

ترشيحاتنا

بلف التبخير

علامات تلف منظومة التبخير في السيارة وطرق التعامل معها

تيك توك

قبل 48 ساعة من حظره.. تيك توك ينتظر قبلة الحياة في أمريكا

مايكروسوفت 365 Copilot

مايكروسوفت 365 Copilot يعزز قدراته بوكلاء ذكاء اصطناعي للتحليل والأبحاث

بالصور

العمل الخيري للفنانين.. نجوم الفن بين التبرعات والدعم والشعبيه

هانر فرحات
هانر فرحات
هانر فرحات

50 صورة من جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي ومساندة قوية من أهل الفن

نضال الشافعي
نضال الشافعي
نضال الشافعي

تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية

هيونداي
هيونداي
هيونداي

جرجير ورمان.. اكتشف وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحنجرة

الحنجرة
الحنجرة
الحنجرة

فيديو

انجي شرف

إنجي شرف تعلن فسخ خطبتها: كل شيء قسمة ونصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد