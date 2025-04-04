كفر الشيخ .. انتهاء تنفيذ محطتي مياه الشرب بمتبول ودقميرة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من تنفيذ مشروعي إنشاء محطات مياه الشرب في قريتي متبول ودقميرة، بمركز كفرالشيخ، فى إطار تعزيز قدرة المحافظة على توفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المعيشية لهم.

طاقة المحطة 120 لتر/ثانية

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن محطات مياه دقميرة ومتبول تم تنفيذهما بطاقة 120 لتر/ثانية، لكل منهما، مما سيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب في هاتين القريتين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المشروعين يشملان المأخذ، محطات المياه، بالإضافة إلى خط مياه مرشحة بطول 1.9 كم، الذي يربط المحطات بشبكة توزيع المياه، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القرى والمدن على حد سواء، معربًا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على تنفيذ تلك المشروعات.