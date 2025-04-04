فرق كبير | إعلان عاجل من الأرصاد

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الإشراف العام
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الأرصاد
الأرصاد
يوسف أيمن

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، مؤكدة على فارق درجات الحرارة بين النهار والليل.

درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية اليوم
أوضحت غانم أن درجات الحرارة اليوم الجمعة منخفضة، حيث تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. 

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الأحد إلى الأربعاء
وأكدت غانم أنه ابتداءً من يوم الأحد، سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تتجاوز 32 درجة مئوية. 

ويمتد هذا الارتفاع حتى يوم الأربعاء، ما يعكس حالة من التحسن في الطقس.

انخفاض درجات الحرارة بنهاية الأسبوع
لكن عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية لفتت إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مجددًا مع نهاية الأسبوع، محذرة المواطنين من ضرورة الحذر في تلك الفترة.

الأرصاد: توقعات بانخفاض درجات الحرارة وسحب منخفضة الأسبوع المقبل

نصائح للمواطنين: الحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلاً
وحثت غانم المواطنين على تخفيف الملابس خلال فترات النهار، إلا أنها أكدت على أهمية أخذ الحيطة خلال الليل بسبب الانخفاضات المتوقعة في درجات الحرارة.

الأرصاد الطقس منار غانم

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