نيس يوافق على إعارة محمد عبد المنعم لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن مفأجاة نارية بشأن نجم الأهلي محمد عبد المنعم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب فتحي سند :نيس الفرنسي يبدي موافقة مبدئية على طلب الأهلي باستعارة محمد عبد المنعم خلال كأس العالم للأندية.

مباراة الأهلي القادمة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الاهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.