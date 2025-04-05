استشاري تغذية يُحذر من الخميرة الفورية: تُصيب بـ تكيس المبايض

قال الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية، إن مشكلة التغذية بعد انتهاء شهر رمضان؛ تتمثل في الافتراء والانتقام، من خلال تناول الكحك، وكأننا لم نأكله قبل ذلك، مطالبًا المحلات التي تقوم بإعداد الكحك، بالعمل على أن يكون صحيًا، عن طريق إعداده على سبيل المثال بـ"سكر التمر" وليس بـ"السكر العادي".

وأضاف "فهمي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك ضرورة للابتعاد عن وضع الخميرة الفورية على المخبوزات، لأنها سبب رئيسي في تكيس المبايض، ومشاكل الهرمونات، والإصابة ببعض الأمراض، وزيادة الوزن.

وأوضح أن الخميرة الفورية من الأشياء التي تؤثر على عمل الغدة الدرقية، حيث تُقلل امتصاص اليود، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للرجوع إلى كل ما هو طبيعي، معقبًا: "عايزين نخلي الترند صحي فقط".