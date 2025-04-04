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ورثة عبد الحليم حافظ يحررون محضرًا ضد صاحب فيلا استغل اسم العندليب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ورثة عبد الحليم حافظ يحررون محضرًا ضد صاحب فيلا استغل اسم العندليب

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
محمد نحلة

حرر ورثة العندليب عبد الحليم حافظ، محضرًَا اليوم ضد صاحب إحدى الفيلات بمنطقة المهندسين، يدعي إنها ملكًا للراحل ويستغل تاريخه في الترويج للمكان وجلب الأموال من وراء ذلك.

وقال ياسر قنطوش محامي الأسرة في بيان منذ قليل، إنه حرر محضرًا اليوم في قسم العجوزة ضد هذا الشخص، لاستخدامه اسم الراحل في الترويج بأن هذه فيلته الخاصة ووضع صورًا ويافطة كبيرة أمام الفيلا وانتسابها للعندليب، دون الرجوع للورثة مما تسبب لهما في أضرار مادية.


وعلى جانب آخر كان تحدث المؤرخ الفنى محمد شوقى، عن الفنانة الراحلة صباح، لافتا إلى أنها قدمت أكثر من 4000 أغنية و 25 مسرحية لبنانية.

وأوضح محمد شوقى، خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن صباح قدمت ثنائية رائعة من الفنان الراحل محمد فوزى وقدما معا 6 أفلام.

ظهور عبدالحليم حافظ

وأشار محمد شوقى، إلى أن الفنانة صباح كانت السبب وراء ظهور الفنان الراحل "العندليب"، عبد الحليم حافظ.، معقبا "عبدالحليم حافظ كان نفسه يطلع حفلة فى أضواء المدينة لكن مفيش فرصة".

وتابع المؤرخ الفنى، "فى يوم صباح كان عندها حفلة فى أضواء المدينة وبلغتهم أنها هتتأخر وطلبت أن أى حد يطلع، وبالفعل ظهر عبد الحليم لأول مرة، وعبدالحليم حافظ كان دايما يقول أن صباح ليها دين عندى".

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