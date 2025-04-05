قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ : اللائحة من قديم الأزل لم تطبق في انسحابات الزمالك
آخر تحديث لأسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5-4-2025
إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بأسوان
تصريحات تصنع البلبلة .. أحمد حسن ينتقد حسام حسن
حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
شاهد.. أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال خط سكة حديد الروبيكى العاشر بلبيس
غدر الطريق.. شاب يحاول قتـ ل سائق توك توك وسرقته في جرجا بسوهاج
الصين ترد على رسوم ترامب بأغاني وفيديوهات من إنتاج الذكاء الاصطناعي
خالد جلال: الزمالك يحتاج لبعض الصفقات..وعلى الجماهير دعم بيسيرو
حكم جعل القرآن الكريم أو الأذان نغمات للهاتف المحمول.. الإفتاء توضح
استشاري تغذية يُحذر من الخميرة الفورية: تُصيب بـ تكيس المبايض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 3 أشخاص للإصابة بطلقات نارية نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من العائلات بقرية مخيمر بمركز كوم أمبو شمال أسوان ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية لهم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بقرية مخيمر التابعة لدائرة المركز، حيث استخدم الأهالي الأسلحة النارية بشكل عشوائي.

تفاصيل المشاجرة

نجحت فرق الإنقاذ النهرى بمركز إدفو شمال أسوان فى انتشال جثمان شخص تعرض للغرق بمنطقة المعمارية بمدينة البصيلية، وتم إيداع الجثة فى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان بلاغا يفيد بالعثور على جثمان غريق فى مياه نهر النيل بمنطقة المعمارية بالبصيلية، وتم انتشال الجثة على البر عند مرسي السباعية شرق.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وتبين أنها جثة لشخص يدعي محمود منصور محمد تم إيداع الجثة في مشرحة إدفو العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار أثناء مروره عند شريط السكة الحديد بقرية أبوالريش فى مدينة أسوان مما أسفر عن وفاته مباشرة فى موقع الحادث. 

وتوجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند منطقة خور أبو سبيره بقرية أبوالريش داخل دائرة المدينة مما أسفر عن وفاته مباشرة.

فيما لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى أسوان نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسريب غاز داخل شقة، وتم نقل جثثهم إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة. 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بتعرض 3 مواطنين للموت المفاجئ بسبب تعرضهم للاختناق نتيجة تسريب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذئاب

حالة طوارئ.. ذئاب تنتشر في أمريكا| ماذا يحدث؟

عامل السيرك

على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

ترامب وإيلون ماسك

ترامب يقيل إيلون ماسك.. أسباب رحيل أغنى رجل في العالم عن البيت الأبيض

معتاد الأجرام خلال 72 ساعة.. أمن بورسعيد يضبط المتهم قاتل مدرس الرياضيات

معتاد الإجرام .. أمن بورسعيد يضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس الرياضيات

أجواء شتوية

أجواء شتوية ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

وزير التربية والتعليم

6 تنبيهات عاجلة لطلاب المدارس قبل ساعات من عودة الدراسة

حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

اشتباك استمر ساعات.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي 2025

أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار الباقات الإضافية للإنترنت الأرضي وطرق الشحن

تعرف على أسعار الباقات الإضافية للإنترنت الأرضي وطرق الشحن

أسعار البنزين والسولار مع الزيادة المرتقبة

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

صحفيين الأهرام

سلامة : أهمية التعاون والتآزر في مواجهة التحديات

بالصور

حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

ليلة لاتنسى في البحرين .. عمرو دياب يشعل الدانة ويتألق فى الحفل| صور

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بلمسة بحرية مميزة .. طريقة عمل الملوخية بالجمبري

طريقة عمل الملوخية بالجمبري
طريقة عمل الملوخية بالجمبري
طريقة عمل الملوخية بالجمبري

برج الجدي حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025.. تقدم بخطوات ثابتة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

فيديو

دينا الراقصة

ابنى بيعيش المساكنة واتجوزت 9 مرات.. دينا تكشف أسرار حياتها

المتهمين

سقوط 5 أشخاص تعدوا على أجنبي بالضرب بالبساتين

المتهمين

بعد انتشار الفيديو .. القبض على 3 تجار مخدرات بشبرا الخيمة | صور

الاطفال

الداخلية تكشف ملابسات فيديو خرز الأطفال ببورسعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد