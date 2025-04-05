سلوى عثمان : المسلسل الحلو هيتشاف من غير مسابقات l خاص

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع صدي البلد ندوة تم تكريمها عن مسلسلها الرمضاني سيد الناس

وكشفت الفنانة القديرة سلوى عثمان عن رأيها في المسابقات التي يقوم بها ابطال الاعمال الدرامية .

وقالت سلوى عثمان : العمل الجيد يفرض نفسه علي المشاهد دون الحاجة الي المسابقات ، فالجمهور يشاهد الاعمال الدرامية المميزة ، حتي وان لم تكن هناك مسابقات .

واستكملت سلوى عثمان : لو كنت بطلة عمل ما كنت اقدم علي هذا الامر ، ولكن ربما النجم الذي يفعل ذلك علي درايه انه هذا الأمر يزيد من المشاهدات ، وربما الجيل الجديد من النجوم يري انه هذا الاصح ، وكل شخص له وجهه نظره .

أبطال مسلسل سيد الناس:

وخاضت سلوى عثمان الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.