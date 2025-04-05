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تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة لمواجهة مرتقبة أمام ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024/25. 

وتُقام المباراة على ملعب “مونتجويك” حيث يسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق فوز مهم يضمن لهم الحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

الصراع على الصدارة يشتد بين برشلونة وريال مدريد

يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يخوض مباراته في نفس الجولة أمام فالنسيا عصر اليوم على ملعب “سانتياجو برنابيو”. ومن المتوقع أن تزداد المنافسة اشتعالًا بين الفريقين خلال الجولات المقبلة.

برشلونة في حالة معنوية مرتفعة بعد التأهل لنهائي الكأس

يدخل برشلونة المباراة وهو في حالة فنية وبدنية مميزة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو مدريد. وسيواجه الفريق الكتالوني غريمه ريال مدريد في المباراة النهائية، في مواجهة كلاسيكية مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال بيتيس

من المتوقع أن يدفع المدرب تشافي هيرنانديز بتشكيلة قوية في مواجهة ريال بيتيس، على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: تشيزني
  • خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي
  • خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري
  • الوسط الهجومي: لامين يامال، جافي، رافينها
  • خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

يسعى برشلونة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار ومواصلة مشواره نحو لقب الليغا، في ظل ملاحقة ريال مدريد المستمرة


 

برشلونة ريال بيتيس الدورى الأسبانى اخبار الرياضة كورة عالمية

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