لا تكلمني عن الفانلة.. تعليق صادم من عمرو أديب بشأن مصير زيزو

علق الإعلامي عمرو أديب، عن أزمة تجديد أحمد مصطفى زيزو مع ناديه الزمالك وأنباء انتقاله للنادي الأهلي.

وكتب عمرو أديب في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "الموضوع بقى واضح اللى معاه فلوس اكتر وجاهزة حياخد زيزو، لا تكلمني عن الفانلة والكلام الفارغ ده".

سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة زيزو مع الزمالك بشان تجديد العقد وليد سليمان: الكرة الآن في ملعب زيزو وعليه الأختيار جلسة خلال ساعات لتحديد مصير تجديد زيزو للزمالك بشري سارة لجماهير الزمالك عن تجديد عقد زيزو

وأكمل:" بسم الله ماشاء الله فى نادى معاه فلوس من هنا للسما، بيجيبوها منين مش مهم، جاهزين وحاضرين يشتروا زيزو وحسام عبد الهادي ولو ناصر منسي كمان وفي الاخر يقولك الأهلي كله من أولاد النادي".

وينتهي عقد "زيزو"، مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الآن مع القلعة البيضاء، خاصة بعد تلقيه عرضًا من النادي الأهلي لينضم إلى صفوفه في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.