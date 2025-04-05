وفاة عميد كلية العلوم الأسبق ورئيس جامعة المنوفية ينعيه

توفي اليوم الدكتور محمود عويضة عميد كلية العلوم الأسبق بجامعة المنوفية.

جاء ذلك بعد مروره بوعكة صحية منذ أيام وسط دعوات من الكثيرين له.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء المنوفية وخاصة خريجي كلية العلوم حيث أكدوا أن الدكتور محمود عويضة كان من الشخصيات المعروفة بالخلق وكان من علماء محافظة المنوفية.

ونشر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بيان نعي علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك “ إنا لله وإنا إليه راجعون عزاء واجب، يتقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتور/ محمود عويضه عميد كلية العلوم الأسبق.. داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.