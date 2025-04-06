تعديا على طالب بسلاح أبيض في الشروق.. تفاصيل قرار جهات التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالتعدي على طالب باستخدام سلاح أبيض فى مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على طالب بإستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بمدينة الشروق بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله "مصاب بكدمات متفرقة بالوجه" وقرر بتضرره من (شخصين- مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بالتعدى على نجله بالضرب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها إثر قيامه بالمزاح أمام "الكشك" محل عمل أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.