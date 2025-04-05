لامس جسدها في المدرسة.. تفاصيل التحقيقات مع معلم أسيوط لتحرشه بزميلته

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بواقعة تحرش معلم بإحدى زميلاته بالمدرسة، وارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زميلاته، تفاصيل وكواليس مثيرة.

أكدت زميلة المتهم – مقدمة البلاغ - أن المتهم وجه لها عبارات غير لائقة، فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة بدعوى الاطلاع على جدول الحصص المدرسية.

وأوضح مدير المدرسة أنه استدعى المتهم لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان منه إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، والتي استغلها للإطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية.

وأشارت التحقيقات إلى اعتياد المعلم المتهم التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى، وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز وجوده خاصة وقت حركة الطالبات.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية.