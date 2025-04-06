شوبير: ملف زيزو حُسم بالفعل ويتبقى الإعلان الرسمي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مستقبل أحمد مصطفى "زيزو"، نجم نادي الزمالك، في ظل الجدل الدائر حول تجديد عقده أو توقيعه للنادي الأهلي.

شوبير: ملف زيزو حسم بالفعل ويتبقى الإعلان الرسمي

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم"، إن زيزو فوّض والده لإدارة ملف تجديد عقده أو الانتقال لأي نادٍ آخر، معبّرًا عن استيائه من الهجوم الذي تعرض له والده مؤخرًا.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بختام الموسم الجاري، ما يمنحه حرية التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية.

وأكد شوبير أن القرار النهائي بشأن مصير اللاعب قد تم اتخاذه وحسم بالفعل، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ويواصل زيزو التواصل مع جماهير الزمالك برسائل دعم ومودة، رغم عدم حسم مسألة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، وسط أنباء قوية تشير إلى توقيعه للأهلي للانضمام إليه مجانًا بعد نهاية عقده الحالي.