وزارة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات القليوبية و الاسماعيلية والشرقية وقنا وسوهاج وبني سويف الأقصر والدقهلية واسوان لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال اجازة عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي،وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة.

ازالة التعديات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم رصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء وإزالتها فوراً ، حيث تم رصد عدد (517) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالبناء بعدد (19) محافظة هما ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الغربية - البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – بورسعيد - الدقهلية – دمياط – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر) بإجمالى مساحة (7 قيراط -23 فدان ) ، مشيرة إلي أنه تمت الإزالة الفورية لعدد (500) حالة تعدى بالبناء بإجمالي مساحة ( 15 سهم –18 قيراط -22 فدان ) وجارى التنسيق مع الجهات الأمنية لازالة باقى التعديات بمحافظة الغربية بعدد (10) حالة تعدى ومحافظة سوهاج بعدد ( 2) حالة تعدى ، ومحافظة القليوبية عدد(3) تعدى ، محافظة الاسكندرية عدد (1) حالة تعدى ، محافظة المنيا عدد (1) حالة تعدى بإجمالى مساحة ( 9 سهم – 12 قيراط ) .

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجهودها للتصدي بكل حزم للتعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك ، وشددت د.منال عوض علي أهمية استمرار المتابعة اليومية لملف البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والإزالة في المهد لاي تعديات .