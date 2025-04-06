استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم الأحد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 6 أبريل 2025 حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، وسط تزايد الإقبال على الشراء من المواطنين.

وإليكم بعض أسعار الخضر والفاكهة بأسواق المحافظة اليوم

حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 3 و5 جنيهات للكيلو، بينما سجلت البطاطس ما بين 5 و8 جنيهات، كما استقرت أسعار الكوسة والخيار ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر البصل الأحمر نحو 10 جنيهات.

وفيما يخص أسعار الفاكهة

تراوح سعر البرتقال بين 10 و15 جنيهات، والموز من 23 إلى 25 جنيهًا، بينما حافظ التفاح على ارتفاعه ليتراوح ما بين 37 و45 جنيهًا للكيلو.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية المهمة في صعيد مصر، حيث تتميز بوفرة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة واعتمادها على نظم الري الحديثة، ما يسهم في توفير أنواع متعددة من الخضروات والفاكهة على مدار العام.

المحافظة تعتمد بشكل رئيسي على الإنتاج المحلي

كما تعتمد أسواق المحافظة بشكل رئيسي على الإنتاج المحلي، مما يقلل من تكاليف النقل ويُسهم في استقرار الأسعار مقارنة بباقي المحافظات، ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه بعض الأسواق بالمحافظات الأخرى ارتفاعًا في الأسعار نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض مع اقتراب شهر رمضان.

ويتوقع التجار أن تستمر حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار توافد المنتجات الزراعية من القرى والمزارع المنتشرة في مراكز المحافظة، مما يعزز من وفرة السلع ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.