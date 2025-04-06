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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

قال المستشار عبد الوهاب  عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن مسألة دراسة الأثر التشريعي  للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا منذ بدايه عمله.

وأضاف  خلال الجلسة العامة للمجلس  موجها حيثه للنواب :لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص ،ولكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة، إن المحكمة الدستورية ناقشت  النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج ،وذلك بعد أن طلبت  موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص.

و تابع، أن المحكمة الدستورية رأت وقتها، أنه لا يجوز أن يظل النص بصورته التي كانت موجودة وقتها.

ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الاثر التشريعي لأحكام الفصل الاول من الياب الثاني من قانون التجارة الصادر عام1883.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الأثر التشريعي دراسة الأثر التشريعي التشريعات

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