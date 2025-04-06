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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت  محكمة جنايات جنوب سيناء  الدائرة الأولى ، فى جلستها التى عقدت اليوم الأحد بمدينة طور سيناء ، بحبس فنى تشغيل بشركة الكهرباء 5 سنوات. وغرامة 50 الف حنية لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق

تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم20 نوفمبر 2024  وردت معلومات الى الجهات الامنيه بمدينه شرم الشيخ تفيد بتردد احد العاملين من مدينة طور سيناء  ويدعى محمد .ج ح .ع 40سنه فنى تشغيل بشركة كهرباء جنوب سيناء ، على مدينة شرم الشيخ لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش ، وانه يتردد على حى النور لترويج بضاعته على عملاءه  من المتعاطين ، مستخدما سيارة ملاكى رقم ط.ج.أ 2166 .

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم. و مابحوزته  من مواد مخدرة بشخصه أو داخل السيارة المذكورة .

و  تنفيذ  لاذن جهات التحقيق تم اعداد عدة  كمائن  لضبط المتهم ، واثناء عمل الأكمنة وردت معلومات أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملاءه  بالطريق الدائرى بشرم الشيخ .


وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية  بشرم الشيخ من ضبط المتهم قبل تسليمة المواد المخدرة لأحد عملاءه ،  وتبين أنه مواليد 1984، ويعمل فنى كهرباء بشركة الكهرباء ، ومقيم الجبيل بطور سيناء ، وبحوزته مبلغ 2800جنية،  وهاتف محمول ، وبجيبة قطعة كبيرة الحجم من الحشيش ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها أسفل كرسى القيادة على كيس بداخله 19 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش ، وسلاح أبيض "كتر " .

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، و الكتر لتقطيع المواد المخدرة  والسيارة لسرعة التنقل بين الأحياء والهروب من أعين ضباط المباحث . 

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 11008جنح اول شرم الشيخ ، وبالعرض على جهات التحقيق  قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على السيارة بديوان القسم ،  والإستعلام من إدارة المرور إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه ، وارسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوى للتأكد من أن المضبوطات لمادة الحشيش ، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة .

وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1373كلى جنوب سيناء لسنة 2024 ، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم،  وقضت محكمة الجنايات اليوم  بحكمها المتقدم .

جنوب سيناء جنايات حبس مخدرات فني

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