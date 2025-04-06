تحدث مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، عن المغالاة في رواتب لاعبي كرة القدم خلال الفترة الحالية.

وكتب الاعلامي احمد عبد الباسط :"مجدي عبد الغني: زيزو لا يستحق 30 مليون في الموسم.. وملف الأجانب بمصر كارثة".

وقال مجدي عبد الغني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: إمام عاشور لاعب مميز لكنه لا يساوي 30 أو 40 أو 50 مليون جنيه في الموسم.

وأضاف عبد الغني: وزيزو رغم أنه لاعب مميز إلا أنه لا يُساوي 90 مليون جنيه في 3 مواسم، وكيف هذه الأرقام والرواتب ونحن لا نملك الجماهير في الملاعب.

وتابع عضو اتحاد الكرة السابق: الكرة المصرية والأندية لا تتحمل دفع مثل هذه الرواتب، والأندية الأوروبية تمنح رواتب كبيرة بسبب زيادة المداخيل.

وأكمل عبد الغني: لدينا أزمات كبيرة في ملف اللاعبين الأجانب بالأندية الكبيرة بالدوري المصري وكوارث، وهناك من يجعل الأجانب يُوقعون على رواتب غير حقيقية وأكبر بكثير من راتبه، وهناك من أصبحوا مليونيرات بسبب هذه المسائل.

واختتم مجدي عبد الغني: أتمنى أن تكون هناك إقرارات للذمة المالية، وأن يتم وضع بند يخص ذلك في قانون الرياضة الجديد، وكيف لمتطوع أن يقود سيارة تتجاوز 15 مليون جنيه، يجب أن تُعرف مداخيل كل شخص قبل دخول مجالس الإدارات ومداخيله بعد الخروج منها.