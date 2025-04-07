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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

شهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر يناير 2025، مسجلا 18 مليار جنيه.

الأقساط التأمينية 

أوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2025، أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 11.673 مليار جنيه خلال يناير الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 39.2%.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 7.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 4.3 مليار جنيه بنمو 63.8% خلال نفس الشهر من العام 2023.

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.5 مليار جنيه في يناير 2025 ، مقارنة 4 مليار جنيه في يناير 2024، بنمو 12.7 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن أقساط التأمين التجاري حققت نمو 35.3% لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال يناير 2025  مقابل 7.2 مليار جنيه خلال شهر يناير 2024.

فيما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 63.4 %، لتسجل 1.9 مليار  جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

 التعويضات التأمينية

ودفعت شركات التأمين تعويضات بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 20.8%.

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقارنة 1.7 مليار جنيه بنمو 39.4% خلال نفس الشهر من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 4.4%، لتسجل 2 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في يناير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال يناير 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023، بارتفاع 18.2%، على أساس سنوي.

ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 45.5%، لتسجل 519.4 مليون جنيه خلال يناير 2025 مقارنة 357.2 مليون  جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة 

وتراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024،  بانخفاض سجل 2.6%.

الرقابة المالية التعويضات التأمينية استثمارات صناديق التأمين الخاصة الأقساط التأمينية شركات التأمين

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