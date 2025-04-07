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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي عن الزمالك: النادي الأعظم في مصر والأكبر في أفريقيا

الزمالك
الزمالك

تغزل الإعلامي عمرو الدردير بنادي الزمالك  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر الدردير صورة للوجو الزمالك وعلق كاتبا:النادي الأعظم في مصر النادي الأكبر في افريقيا النادي الأفخم في العالم.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، مواجهة حاسمة مساء الأربعاء المقبل، أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إطار إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في رحلة مواصلة الدفاع عن اللقب الذي تُوج به الفريق في النسخة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية


تقام المواجهة المنتظرة بين الزمالك وستيلينبوش في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري مرتقب لدعم الفريق الأبيض في سعيه نحو حسم التأهل إلى نصف النهائي.

نتيجة الذهاب.. وتعقيدات الإياب


كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبقى الحسم معلقًا في القاهرة، حيث يدخل الزمالك المواجهة بأفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره، في مواجهة يتسلح خلالها بخبراته القارية لإقصاء الفريق الجنوب أفريقي ومواصلة رحلة الحفاظ على اللقب.

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