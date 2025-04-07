زينب العبد تنضم لمسلسل هناء وشيرين مع سوسن بدر وهالة صدقي

حققت الفنانة زينب العبد خلال مشاركتها في مسلسل العتاولة٢ الذي عرض في شهر رمضان الماضي، تعود بالمشاركة في عمل فني جديد من بطولة النجمتين هالة صدقي وسوسن بدر ويحمل اسم " هناء وشيرين".

ومن المقرر أن تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى "زهرة الصبار" وهى دور محوري في أحداث العمل، ويشارك في البطولة كلا من هالة صدقي وسوسن بدر بجانب مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم زينب العبد منه بدر تيسير وعبد الرحمن ظاظا وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل اختيار باقي طاقم العمل تمهيداً لبدء التصوير قريبا.

ويذكر أن آخر أعمال زينب العبد هو. الجزء الثاني من "العتاولة" ، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، هدى الإتربي، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، نسرين أمين، وأحمد كشك العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.