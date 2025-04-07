مفيدة شيحة: زيارة ماكرون إلى مصر رسالة قوية للعالم أجمع

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون لمصر والجولة التي تمت في حى الحسين ومنطقة خان الخليلي، قائلة :"رسالة قوية للعالم".



وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر جذبت انتباه المصريين وخاصة بعد جولة خان الخليلي والحسين، متابعة أن الجولة كانت بين المواطنين والزحام ولم نرى رئيس جمهورية يعزم رئيس أخرى لدولة أوروبية ويسير بين الناس بهذه الطريق وفي خان الخليلي.

وتابعت مفيدة شيحة، أن المصريين اجتمعوا على مشهد واحد، وعظيمة يا مصر، واحساس جميل ممزوج بالفخر والعزة، ورسالة قوية للعالم أجمع.

