أحمد موسى: الناس مكانوش مصدقين إن الرئيس السيسي وماكرون ماشيين في الشارع معاهم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن محبة المصريين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زادت بعد زيارته الأخيرة للقاهرة، قائلًا: "ماكرون بيتكلم كأنه وُلد هنا على أرض مصر".

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن فرنسا دولة مؤثرة عسكريًا وثقافيًا وتاريخيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس ماكرون يعرف جيدًا قيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره الإقليمي والدولي.

وأضاف موسى أن الرئيس ماكرون تحدث بكل حب وصدق عن مصر خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، مؤكدًا أن سعادته بالزيارة كانت واضحة في كل تصريحاته.

وأشار موسى إلى أن زيارة الرئيسين إلى منطقة خان الخليلي كانت لحظة تاريخية لم يتوقعها أحد، مضيفًا: "الناس مكانوش مصدقين إن الرئيس السيسي وضيفه ماكرون ماشيين في الشارع معاهم"، في مشهد جسد الأمن، والمحبة، والعفوية.



