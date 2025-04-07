بيسيرو يفضل عدم استكمال مران لاعبي الزمالك الأساسيين

فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض لاعبي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة مودرن سبورت مساء الأمس في كأس عاصمة مصر لتدريبات استشفائية، وعدم استكمال باقي فقرات المران، خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

وخاض هذه المجموعة تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة ستيلينبوش

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، والتركيز في التدريبات خلال الفترة الحالية استعداداً لمباراة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وشدد بيسيرو في حديثه مع اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة، وضرورة الفوز لحسم التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، لتنفيذها خلال مران اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية .

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

اجتماع الفني قبل مباراة الزمالك وستيلينبوش

يعقد في الثانية عشرة ظهر غداً الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة، بجانب بعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي ستيلينبوش ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.