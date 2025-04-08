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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اول تعليق من السفارة السورية بموسكو على أنباء إنهاء أعمال بشار الجعفري

بشار الجعفري
بشار الجعفري
محمود نوفل

نفت السفارة السورية لدي موسكو  صحة الأخبار المتداولة حول انتهاء عمل السفير السوري بشار الجعفري، ونقله إلى الإدارة المركزية في العاصمة السورية دمشق.

ووفق البيان؛ جاء النفي بعد نشر قناة السفارة على "تليجرام" منشورا جاء فيه: "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد بالإدارة المركزية بدمشق.. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية".

كانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلت أمس الاثنين، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، تأكيده أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أصدر قرارًا يقضي بنقل كل من سفير الجمهورية العربية السورية في روسيا بشار الجعفري، وسفير سوريا في السعودية محمد سوسان، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وأشارت الوكالة كذلك إلى أن هذه التغييرات تأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو، وسيتم تسيير شؤون السفارتين عبر القائم بالأعمال، ريثما يصدر رئيس الجمهورية التعيينات الرسمية بالبدلاء في المنصبين، خلال الفترة المقبلة"

سوريا روسيا السفارة السورية بشار الجعفري وزير خارجية سوريا السعودية

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