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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

أرشيفية
أرشيفية
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم، الثلاثاء 8 أبريل، استقرارًا في أسعار الخضراوات والفاكهة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وسط إقبال متوسط على الشراء من المواطنين.

وإليكم بعض أسعار الخضر والفاكهة بأسواق المحافظة اليوم، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين 5 و7 جنيهات للكيلو، بينما سجلت البطاطس ما بين 7 و10 جنيهات.

فيما استقرت أسعار الكوسة والخيار ما بين 10 و15جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر البصل الأحمر نحو 12 جنيها.

أسعار الفاكهة

تراوح سعر البرتقال بين 15 و20 جنيها، والموز من 25 إلى 30 جنيهًا، بينما حافظ التفاح على ارتفاعه ليتراوح بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

وتسعى الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد إلى متابعة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من توافر السلع بأسعار مخفضة، مع تكثيف الرقابة لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

وتعد أسواق الوادي الجديد من الأسواق التي ما زالت تحتفظ بطابعها التقليدي، حيث يفضل المواطنون شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق المفتوحة والباعة المحليين، وهو ما يُعزز من قوة المنافسة ويُسهم في ضبط الأسعار.

وتعتمد أسواق المحافظة بشكل رئيسي على الإنتاج المحلي، ما يقلل من تكاليف النقل ويُسهم في استقرار الأسعار مقارنة بباقي المحافظات.

كما تشهد المحافظة في السنوات الأخيرة توسعًا في إنشاء الصوب الزراعية، والمزارع النموذجية، والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالزراعة لزراعة جميع أنواع الخضر والفاكهة وكذلك النخيل بجميع أنواعه وأصنافه، خاصة الأصناف القابلة للتصدير، والتي ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وزيادة المعروض من المنتجات الزراعية.

وتلعب الجمعيات الزراعية والجهات المعنية دورًا في دعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، إضافة إلى تنظيم حملات توعية حول أساليب الزراعة الحديثة والتسويق، ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم الإنتاج وجودته.

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