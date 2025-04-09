بسمة وهبة توجّه رسالة مؤثرة إلى ترامب : «الشعب المصري بيحبك»|فيديو

وجّهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة مؤثرة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعربت فيها عن تقدير قطاع كبير من الشعب المصري لفترة حكمه الأولى، مشيرة إلى أن العديد من المصريين يعتبرونه شخصية مؤثرة ويحظى بمحبتهم.

وخلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، قالت وهبة: "كنت أتمنى لو كنا أمريكيين حتى ندعمك في الانتخابات الرئاسية الثانية، فالشعب المصري كله يحبك".

وأضافت: "لا أطلب منك شيئًا كبيرًا، لكن هناك أطفالًا رضع، ونساء، وكبارًا في السن يحتاجون إلى علاج وغذاء".

وأعربت وهبة عن قلقها بعدما شاهدت طفلًا صغيرًا يتناول قطعة خبز تحتوي على أوراق شجر، في مشهد يعكس حجم معاناة الفلسطينيين، مما زاد من شعورها بالرحمة تجاههم.

واختتمت حديثها بمناشدة ترامب أن يُظهر رحمة تجاه المواطنين الفلسطينيين من خلال مبادرات إنسانية تسهم في تخفيف معاناتهم، متمنية أن يستعيد محبة العالم كما كان في فترته الأولى عبر مثل هذه المواقف.

