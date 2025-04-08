محافظ شمال سيناء: ماكرون كان مهتما بتفاصيل حكايات المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

تحدث اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، عن الجهود الطبية والنفسية التي تُقدم للمصابين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى معبر رفح بعد المعارك الأخيرة، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهم.

وأضاف مجاور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "عندما كنت في مستشفى العريش رفقة الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي كان تركيزي منصبا على انطباع ماكرون على كلام المصابين الفلسطينيين، والحقيقة أنه كان مستاءً منهم، وهو ما جعله يسأل في تفاصيل دقيقة وتفاصيل تكتيكية بشكل عميق فسأل عن عدد أفراد بعض الأسر وكيف تم قصفهم وكيف حدثت الإصابات".

وتابعت محافظ شمال سيناء: "هذا يمنحنا انطباعا بأن ماكرون مهتم جدا بالموضوع وتفاصيله، ورسالة للمجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار".

وشدد، على أن الزيارة من قبل الرئيسين السيسي وماكرون كانت لها أهمية كبيرة في إرسال رسالة قوية للعالم حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر تواصل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين رغم التحديات.