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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطوات بسيطة للتخلص من دهون الظهر.. نصائح فعّالة ومُجرّبة

نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر
نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر
آية التيجي

تعد دهون الظهر من المناطق التي يصعب التخلص منها سريعًا، وتسبب إزعاجًا للكثير، خاصة عند ارتداء الملابس الضيقة أو المفتوحة من الخلف. 

نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر

ورغم أن دهون الظهر من الدهون العنيدة، إلا أن هناك خطوات بسيطة وفعالة تساعد على التخلص منها تدريجيًا، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، وتشمل ما يلي:

ـ التمارين المستهدفة:

ينصح الخبراء بممارسة التمارين التي تركز على عضلات الظهر والكتفين، مثل: تمرين العقلة، وتمارين التجديف، وتمارين الضغط مع فتح الذراعين، والاستمرار عليها 3 مرات أسبوعيًا يساهم في شد الترهلات وحرق الدهون الموضعية.

ـ تقليل السعرات الحرارية:

اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على تقليل السعرات الحرارية، مع الإكثار من البروتينات والخضروات، يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل عام، ومن بينها دهون الظهر.

نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر

ـ شرب الماء بانتظام:

تناول كميات كافية من الماء يوميًا (من 2 إلى 3 لترات) يُنشّط عملية الأيض، ويُسهم في طرد السموم وتحفيز الجسم على حرق الدهون.

ـ تقليل السكريات والدهون المشبعة:

أوضح متخصصو التغذية أن التقليل من الحلويات، والمقليات، والمشروبات الغازية يساعد بشكل مباشر في تقليل تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة، ومنها الظهر.

نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر

ـ النوم الجيد:

أظهرت دراسات أن النوم لأقل من 6 ساعات يوميًا يزيد من فرص تراكم الدهون، لذا يُنصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد لدعم عملية فقدان الوزن.

ـ المساج أو جلسات الشد:

يمكن أن تساهم جلسات المساج أو استخدام أدوات التدليك المنزلية في تنشيط الدورة الدموية في منطقة الظهر، مما يساعد على تحسين مظهر الجلد وتقليل التراكمات الدهنية على المدى البعيد.

الظهر دهون الظهر الدهون العنيدة السعرات الحرارية النوم

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