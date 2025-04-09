خطوات عمل التراميسو الأصلي.. حلو إيطالي بمذاق القهوة الرائعة

طريقة عمل التراميسو، يعد التراميسو من أشهر وأطيب الحلويات الإيطالية المنتشرة في جميع دول العالم المعروفة بمذاقها الفريد الذي يجمع بين نكهة القهوة والكريمة والكاكاو.

طريقة عمل التراميسو

يمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة، وسيبهرك بطعمه الفاخر الذي ينافس أشهر المطاعم. إليك طريقة عمل التراميسو الأصلي خطوة بخطوة للشيف سارة عز.

المكونات لعمل التراميسو

2 كوب كريمة خفق

250 غرام جبن ماسكاربوني

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب قهوة اسبريسو أو قهوة سريعة الذوبان قوية ومبردة

2 عبوة من بسكويت

كاكاو خام غير محلى للتزيين

طريقة عمل التراميسو

لتحضير الكريمة اخفقي كريمة الخفق، في وعاء كبير، إلى أن تصير الكريمة ثقيلة، ولكن ليست صلبة تمامًا، ثم اخلطي جبن فى وعاء أخر مع السكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعمًا.

لدمج المكونات أضيفي الكريمة المخفوقة إلى الخليط ويقلب بشكل جيد، برفق من الأسفل إلى الأعلى باستخدام ملعقة بلاستيكية حتى يتجانس الخليط دون فقدان الهواء من الكريمة.

لتحضير القهوة قومي بإعداد القهوة القوية واتركيها تبرد تمامًا. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من السكر إذا أردتِ تحلية خفيفة.

لترتيب الطبقات غمسِ كل قطعة من البسكويت في القهوة بسرعة (لا تتركيها طويلًا حتى لا تتفتت)، ثم رتبيها في صينية مستطيلة أو أطباق فردية لتشكلي الطبقة الأولى.

لإضافة الكريمة ضعي طبقة من خليط الكريمة فوق البسكويت ووزعيها بالتساوي، ثم أضيفي طبقة أخرى من البسكويت المغمس بالقهوة، وانتهي بطبقة أخرى من الكريمة.

التبريد والتزيين غطي الطبق واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات (ويفضل طوال الليل)، قبل التقديم مباشرة، رشي سطح التراميسو بالكاكاو الخام باستخدام مصفاة ناعمة.

نصائح إضافية لنجاح عمل التراميسو

طريقة عمل التراميسو

للحصول على نكهة أغنى، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من مشروب القهوة أو سائل القهوة المركزة إلى القهوة المستخدمة في الغمس.

طريقة عمل التراميسو

تأكدي من استخدام جبن ذات نوع أصلي لتحافظي على الطعم الإيطالي الأصيل.

يمكن استبدال بسكويت السافوياردي بكيك الفانيليا إذا لم يتوفر، ولكن الطعم سيختلف قليلًا.

طريقة عمل التراميسو

هل تعلمي أن التراميسو لا يحتاج إلى فرن، ويمكن تحضيره فى وقت سابق ليصبح جاهز قبل الحفلات والمناسبات الخاصة، جربيه واستمتعي بطبق حلو مثالي لعشاق القهوة.