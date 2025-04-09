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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث "الوزراء": قرب الانتهاء من استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن استعدادات المتحف المصري الكبير قاربت على الانتهاء وجاهز لاستقبال ضيوف مصر.

وأضاف أن ترتيبات الاحتفالية تم البدء فيها منذ عدة أسابيع سواء فيما يتعلق بالأمور اللوجستية أو إعداد الدعوات الرسمية وتوجيهها من خلال السفارات المصرية في الخارج.


وقال الحمصاني - في مداخلة مع قناة (اكسترا نيوز) اليوم /الأربعاء/ في برنامج هذا الصباح - إن "الشركة المتحدة تنسق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتسليط الضوء على الحفل"، مضيفا أن الحفل هدفه الأساسي الترويج لما شهدته مصر من تطورات وتطوير على مدى السنوات الماضية.


وأضاف أن الحفل جزء أساسي يستهدف السياحة والترويج للمقاصد السياحية وعلى رأسها المتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك تعاونا بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية حول هذا الحدث.


وحول مبادرة حياة كريمة.. قال الحمصاني: إن "مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة قاربت على الانتهاء"، مضيفا أنه خلال الأشهر المقبلة مع نهاية العام المالي الحالي تكون أغلب مشروعاتها قد انتهت تماما.


وأوضح أن عددا كبيرا جدا من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة انتهى في قرى المرحلة الأولى التي تشمل 1477 قرية، مضيفا أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس تم مراجعة معدلات التنفيذ من قبل مختلف الجهات المعنية.


وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات والملاحظات المتبقية على عدد من المشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة لبدء المرحلة الثانية مع العام المالي المقبل.
 

المتحدث باسم مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير استقبال ضيوف مصر

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