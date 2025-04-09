فأر قاتل وعبّارة تحوّلت لجحيم.. فيلم الرعب Screamboat ينطلق بالسينمات المصرية

ينطلق فيلم الرعب "Screamboat" في دور العرض السينمائي بدءًا من 9 أبريل 2025.

الفيلم من إخراج ستيفن لامورت، ويُقدَّم كعمل دموي ساخر يجمع بين الحنين إلى شخصيات الطفولة الكرتونية والذوق الدموي الذي يفضّله محبو أفلام الرعب الحديثة. ويأتي "Screamboat" امتدادًا لنجاح موجة أفلام الرعب المستوحاة من شخصيات الطفولة، مثل "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey". ويتولى توزيع الفيلم شركة Four Star Films.

تدور أحداث الفيلم خلال رحلة ليلية عادية على متن عبّارة في مدينة نيويورك، تتحوّل بسرعة إلى كابوس حقيقي، بعد أن يتعرض فأر صغير لتحوّل مرعب يجعله مخلوقًا قاتلًا ينشر الرعب بين الركّاب.

ومع تصاعد وتيرة العنف، يجد الناجون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع وحش لا يرحم، في محاولة يائسة للنجاة من هذا الفخ العائم.

يمزج الفيلم بين التوتر والرعب والكوميديا السوداء، ويقدم معالجة جريئة تسخر من ثقافة "ديزني"، حيث يُعاد تقديم شخصيات مألوفة في قالب دموي مفاجئ.

يضم الفيلم مجموعة مميزة من النجوم، على رأسهم تايلر بوزي، جيسي كوف، وديفيد هوارد ثورنتون، الذي يجسد شخصية الفأر القاتل، بعدما اشتهر بتقديم شخصية Art the Clown في سلسلة Terrifier. كما يشارك في العمل كل من براين كوين، مايكل ليڤي، وجيسي بوزي، فيما تقدم أليسون بيتل شخصية "سلينا"، وهي مصممة أزياء مغمورة تتحوّل إلى بطلة تقاتل من أجل النجاة.