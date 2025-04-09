غضب في دمشق 1925.. بلفور محاصر في فندق فيكتوريا ما القصة؟

شهدت العاصمة السورية دمشق تظاهرات حاشدة، يوم 9 ابريل 1925 ، احتجاجًا على زيارة آرثر بلفور، وزير الخارجية البريطاني الأسبق وصاحب الوعد الشهير الذي مهد لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

وتركزت التظاهرات أمام فندق “فيكتوريا” وسط العاصمة، حيث كان يقيم بلفور خلال زيارته الرسمية.

غضب شعبي واسع

خرجت حشود من المتظاهرين إلى شوارع دمشق وهم يرددون شعارات منددة بوعد بلفور، ورافضة للوجود البريطاني والسياسات الاستعمارية في المنطقة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “لا للوعد المشؤوم”، “فلسطين عربية”، “ارحل يا بلفور”، في تعبير واضح عن السخط الشعبي تجاه السياسات البريطانية في الشرق الأوسط.

محاصرة فندق فيكتوريا

تجمع المئات من المتظاهرين أمام فندق فيكتوريا، حيث أقام بلفور مع عدد من المسؤولين البريطانيين.

ووسط هتافات غاضبة وتصاعد للتوتر، فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول الفندق في محاولة لحماية الوفد البريطاني ومنع تطور الأمور إلى مواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية بأن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام بوابة الفندق قبل أن يتم تفريقهم من قبل القوات الأمنية.

ردود فعل رسمية وشعبية

أعرب عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية في سوريا عن استيائهم من زيارة بلفور، معتبرين إياها استفزازًا لمشاعر العرب، لاسيما في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالبت بعض الجهات بطرد بلفور من البلاد، واعتبار زيارته غير مرحب بها



