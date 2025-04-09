هل يمكن دفع مبلغ تحت الحساب على نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا؟.. الضرائب تجيب

نشرت مصلحة الضرائب المصرية ردا علي مجموعة من الاستفسارات التي يقدمها الممولين و المخاطبين بأداء الضريبة حول مدي جواز دفع مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة علي منظومة المرتبات والأجور الكترونية pay Roll.

وكشف منشور صادر عن مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "سؤال وجواب "، عن إمكانية سداد جزء من تلك الضريبة المقررة .

تضمن تعريف مصلحة ضرائب للسداد تحت حساب الضريبة وهو نظام مخصص لتوحيد أسس حساب الضريبة علي مستوي جميع الموظفين بالدولة .

الفئات المخاطبة بسداد تلك الضريبة

الموظفين الخاضعين قانون الخدمة المدنية

غير مخاطب بقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة

موظفو القطاع الخاص

قالت المصلحة أنه لا يقبل أي تسديد يخص ضريبة المرتبات، وبعد إدخال النموذج الشهري على النظام يتم إنشاء مطالبة لسدادها من على منظومة الCore Taxation.

تأتي تلك الإجراءات في ظل حرص مصلحة الضرائب المصرية علي نشر التثقيف الضريبي لكل المعنيين بالمنظومة الضريبية بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية ودعم معدلات التحصيل و تحقيق العدالة الضريبية المستهدفة .