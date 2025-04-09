خالد الجندي يحذر: العبادات لا تؤتي ثمارها الحقيقية إلا في هذه الحالة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العبادات الشعائرية مثل الصلاة والصيام والحج لا تؤتي ثمارها الحقيقية إلا إذا اقترنت بحسن المعاملة، مشددًا على أن الدين لا يقتصر على الشعائر، وإنما يمتد ليشمل السلوكيات والمعاملات اليومية.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، "احنا بنصلي وبنصوم وبنحج، لكن ده كله لا يكفي لو مافيش صدق وأمانة في تعاملاتنا، والعبادات الشعائرية لن تستقيم إلا حينما تكون عباداتي في التعامل مع الناس سوية".

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن الدين المعاملة، والعبادات ليس معناها إنك صُمت رمضان والستة من شوال، بل تمتنع عن الكذب، وعن الأذى، وتتحلى بالوفاء والصدق وصلة الرحم.

وأوضح أن فقه المعاملات هو الذي يثقل كفة الإنسان يوم القيامة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ لمعاذ: "وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟"، موضحًا أن سوء التعامل مع الناس قد يكون سببًا في ضياع الأجر أو الوقوع في الإثم.

وتابع: "كل الأخلاق الحسنة زي كف الأذى، والإيثار، والكرم، ورد السلام، وصلة الرحم.. دي كلها معاملات لكنها عبادات أيضًا، وجهاد النفس الحقيقي فيها لسه بادئ، مش منتهي برمضان".

كيف تتغلب على الشعور بالفتور في العبادة؟

وكان حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الإصابة بالفتور في العبادة، واصفًا إياها بأنها مثل السوس الذي ينخر في العبادة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، أن الفتور يأتي من التكرار وعلينا الاستعانة بالصبر والصلاة، مستشهدا بقوله تعالى {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}.

وأوضح أن الفتور في العبادة هو المرض الذي يأكل الجهاز العظمي أو العضلي للعبادة ويجعل الإنسان يؤدي العبادة بشكل شكلي ويصاب بحالة فتور ورتابة لذلك لابد أن ننوع في سلة الخيرات التي نؤديها حتى نتجنب آفة الفتور.

وتابع: “المشايخ بتوعنا زمان كانوا ينصحونا لازم نجدد في السورة اللي بنقرأها بعد الفاتحة في الصلاة، وضيف آية أو آيتين واحفظ آيات جديدة ومعالجة الفتور مهم جدا للحفاظ على العبادة”.

وأشار إلى أن الإسلام عبادات ومعاملات، وفقه المعاملات هو الذي يقع فيه الناس يوم القيامة والمعاملة مع الناس واللسان يدخل النار أو الجنة.