خطوات حجز أراضي مشروع بيت الوطن الطرح العاشر

يهتم المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن لحجز الأراضي في مختلف أماكن مصر، حيث يشهد الطرح العاشر بيت الوطن إقبالاً كبيراً بعد إعلان وزارة الإسكان عن توفير ألاف الأراضي في الطرح العاشر في المدن الجديدة، ويبحث الألاف عن اراضي بيت الوطن الطرح العاشر في القاهرة والمدن الجديدة.

وكشف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل قطع الأراضي التي ما زالت شاغرة بـ مشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بمختلف المساحات وذلك بالمدن المتاخمة للقاهرة والجيزة، وكذا المدن الواقعة بإقليم الدلتا والصعيد.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم خطوات حجز الأراضي الشاغرة بالطرح العاشر بمشروع بيت الوطن وتفاصيل حجز اراضي بيت الوطن ..

اراضي بيت الوطن

طريقة الحجز في مشروع بيت الوطن

-قم بـ الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية,, اضغط هــنــا

-اضغط على المحور أو الطرح المطلوب والاطلاع على البيانات والتفاصيل الخاصة بقطع الأراضي المتاحة للحجز.

– التسجيل بالموقع الإلكتروني ثم اضغط على خيار «دخول مستخدم جديد».

-بعد ذلك، ملء البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد.

– بعد إتمام التسجيل، ستتلقى رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك تحتوي على رابط لتفعيل الحساب، قم بالضغط على الرابط لاستكمال عملية التسجيل.

– بعد تفعيل الحساب، قم باختيار قطعة الأرض التي ترغب في حجزها، ثم اضغط على أيقونة «طلب الحجز» في الجدول المتاح على الموقع.

– بعد اختيار الأرض، قم بملء البيانات الشخصية والمالية المطلوبة لاستكمال عملية الحجز.



مشروع بيت الوطن

شروط حجز أراضي بيت الوطن :

-يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

-يشترط سداد قيمة مقدم الحجز بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى.

-يتم الحجز وفقًا لأسبقية التقديم، ويجب تحويل قيمة الدفعة بالكامل إلى البنك المركزي المصري.

-يُسمح بالسداد عبر تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من حساب بنكي محلي بشرط أن يكون الحساب مفتوحًا منذ أكثر من عام ميلادي وتتوفر به العملة الأجنبية قبل الحجز بـ60 يومًا.

-لا يُسمح بالإيداع النقدي بالدولار، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

مشروع بيت الوطن

تفاصيل اراضي بيت الوطن الطرح العاشر

وأعلن وزير الإسكان عن توفير 1028 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة مازالت شاغرة ضمن الطرح العاشر مشروع بيت الوطن .

أراضي بيت الوطن بأكتوبر

وفي مدينة 6 أكتوبر بلغ عدد القطع الشاغرة 263 قطعة أرض، وبأكتوبر الجديدة 3339 قطعة، وبحدائق العاصمة 210 قطع، وبالشيخ زايد 21 قطعة، والعاشر من رمضان 1236 قطعة، و15 مايو 51 قطعة، والشروق 28 قطعة، والعبور الجديدة 1074 قطعة، وبدر 671 قطعة.

وأضاف وزير الإسكان أن هناك (3242) قطعة أرض ماز الت شاغرة بمدن ( السادات – سفنكس الجديدة – العلمين الجديدة – برج العرب الجديدة – المنصورة الجديدة).

أراضي بيت الوطن بمحافظات الصعيد

بخلاف عدد (2467) قطعة أرض بمدن الصعيد لأبنائنا في الخارج بناء على طلبهم بمدن (المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة ) وبالتالي يتضمن الطرح العاشر جميع المدن بمختلف المساحات ولتلبية جميع الرغبات .