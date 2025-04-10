متغاظ منه.. أيمن يونس يفتح النار على ناصر ماهر

هاجم أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت”: “أنا متغاظ من ناصر ماهر، كان عنده فرصة كبيرة أوي أنه يكون بديل زيزو، لأن عبدالله السعيد، مهما يعمل لن يقدم الكثير للزمالك لأن عنده 40 سنة”.

وأضاف: “انت عايز إيه يا ناصر يا ماهر، فرصة جايبلك انك تكون سوبر ستار، الزمالك ميقدرش يعيش من غير نجم، طول عمر أجيال الزمالك بهذا القدر من النجومية”.

وتابع: “كنت متخيل إن ناصر ماهر، يقدر يعوض مكانة زيزو، ولازم ينافس على كده مينفعش يكون لعيب عادي”.