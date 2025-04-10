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طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. ابحث عن اسمك

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الاستعلام عن تكافل وكرامة ، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير المستفيدين من تلك المبادرة، وينتظرون موعد زيادة معاش تكافل وكرامة التي أعلنت عنها الحكومة منذ شهرين ، ويبحثون عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025 . 

طريقة الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة : 

يمكنك بخطوات بسيطة من خلال الهاتف الاستعلام عن الاسماء الجديدة تكافل وكرامة 2025 من خلال الموقع الرسمي والخطوات التالية .. 

  • ادخل على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي .. اضغط هــنــا 
  •  أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة
  • اضغط على  زر «استعلام» بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة
  • 4- ستظهر لك تفاصيل حالة الطلب، سواء بالقبول أو كون الطلب قيد المراجعة، مع توضيح قيمة الدعم وموعد الصرف

رابط تسجيل تكافل وكرامة 
من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي، يمكنك تسجيل تكافل وكرامة وإدخال بياناتك في حالة الرغبة في الاشتراك في تكافل وكرامة والحصول على معاش في حالة توافر الشروط المطلوبة، وذلك من خلال رابط تسجيل تكافل وكرامة من هنـــا 

وزارة التضامن الإجتماعى وزارة التضامن الإجتماعى
تكافل وكرامة

إزاي أعرف ان اسمي نزل في تكافل وكرامة؟

هذا السؤال هو الأكثر بحثاً على جوجل ، بخصوص الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025 ، ويمكنك معرفة موقفك من خلال الدخول على موقع تكافل وكرامة من هــنـــا أو الاستعلام من خلال الخط الساخن على رقم (19680) او( 19683 ) لمعرفة موقفة وهل تم إصدار كارت خاص لك أم لا . 


ازاي اعرف سبب رفض تكافل وكرامه؟

وكشفت وزارة التضامن الإجتماعي أسباب توقف أو رفض معاش تكافل وكرامة 2025 ، وهي الحالات التالية .. 

  • امتلاك المستفيد من معاش تكافل وكرامة أرض زراعية تزيد عن فدان واحد.
  • امتلاك مركبات مثل الجرارات الزراعية أو السيارات الخاصة، سواء كانت نقل أو ملاكي أو أجرة.
  • ملكية عمل شخصي أو خاص.
  • امتلاك عقارات استثمارية غير مخصصة للسكن.
  • تسجيل الأبناء في مدارس خاصة تتجاوز مصاريفها السنوية ألفي جنيه لكل طفل.
  • امتلاك رؤوس ماشية «3 أو أكثر» بهدف التجارة.
  • تواجد الشخص خارج البلاد وقت الاستعلام عنه.
  • العمل في القطاع الخاص مع تأمين أو دون تأمين.
  • العمل في جهات ذات طبيعة خاصة.
  • العمل في القطاع الحكومي سواء كان له تأمين أو بدون تأمين.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

من المقرر أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل  2025 الأسبوع المقبل ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر وتحديدا في 15 أبريل، ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

زيادة تكافل وكرامة 2025

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بـ زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة  25% بداية من شهر أبريل الجاري بشكل دائم  ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% خلال شهر أبريل الجاري وذلك وفق خطة الحكومة، التي تستهدف زيادة معاشات تكافل وكرامة أولاً بشكل دائم ، وبذلك سيتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل بالزيادة الجديدة .

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