بسبب التزوير.. الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصا

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) 1959م وتعديلاته من 66 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".

جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف وذلك تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء الكويتي .

وأشارت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 375 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية ، وذلك بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية.

كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 1و4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (غش وأقوال كاذبة - مصلحة عليا للبلاد) من 197 حالة (إحصاء 1965) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.