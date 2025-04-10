طريقة عمل المكرونة السبايسي بالسجق .. فوائد وأضرار الطعام الحار

ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل المكرونة بالسجق بمذاق احترافي فى المنزل بحيث تصبح مثل الأنواع المباعة فى أفخم المحلات.

طريقة عمل المكرونة بالسجق

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة السبايسي بالسجق من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المكرونة بالسجق:



مكرونة مقصوصة غير مسلوقة

بصلة مفرومة

3 فص ثوم مفروم

قرن فلفل حار

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة كمون ناعم

3 ملعقة كبيرة زيت

سجق

1/2 كوب صلصة

كوب عصير طماطم

للوجه:

جبن موتزاريلا مبشورة



طريقة عمل المكرونة بالسجق



شوحي البصل والثوم والسجق والفلفل الحار في طاسة بها زبدة أو زيت مع القليل من الملح ثم أضيفي باقي البهارات والكزبرة والكمون وقلبيهم جيدا.



ضعي الصلصة على الخليط السابق وأضيفي معها عصير الطماطم ومكعب المرقة وقليل من الماء وقلبي جيدا ثم اتركيها حتى الغليان.



أضيفي المكرونة على خليط الصلصة والطماطم بعد الغليان ثم غطي المكونات جيدا ثم اتركيها على نار هادئة حتى تمام النضج.



ضعي المكرونة بالسجق ساخنة في طبق التقديم ويمكنك إضافة القليل من الجبنة الموتزاريلا على الوجه للاستمتاع بالمذاق أكثر وجعل الشكل أكثر جاذبية.

تأثير الطعام الحار على الصحة

نعرض لكم في هذا التقرير تأثير الطعام الحار على الصحة سواء من ناحية الإيجابيات أو السلبيات.

فوائد تناول الطعام الحار



يجب عليك تناول الأطعمة الحارة عند تناولها باعتدال للتمكن من اغتنام فوائدها الصحية:

المساعدة في إدارة الوزن.

تعزيز صحة القلب.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.





الأكثر عرضة لأضرار الطعام الحار

إن أكبر خطر صحي ناتج عن تناول الأطعمة الحارة جدا إلا أذا كان الشخص مصاب بمشكلة صحية معينة، الأكثر عرضة لأضرار الطعام الحار هم:

غير المعتادين على تناول الأطعمة الحارة.

من يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

من هم أكثر حساسية للكابسيسين من الناحية الجينية.

من يتناولون كمية كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على مادة الكابسيسين.

أضرار الطعام الحار

ألم في البطن .

الإسهال الحارق .

ألم صدر .

الصداع .

القيء العنيف .

زيادة حمض المعدة

حرقة في المريء والحلق